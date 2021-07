Kane avvicina l’Inghilterra a Wembley: l'Ucraina lotta, ma è 1-0 per i Tre Leoni al 45’

Un gol e poco altro, ma tanto basta all’Inghilterra per tornare negli spogliatoi in vantaggio di un gol sull’Ucraina e più vicina al ritorno a Wembley. 1-0 per i Tre Leoni al termine del primo tempo dell’Olimpico: a decidere, per ora, è la rete siglata al 4’ da Harry Kane, centravanti e capitano che dopo essersi sbloccato vuole continuare a segnare. Decisivi per la marcatura del bomber del Tottenham (ancora per poco?), nell’ordine, la bella iniziativa del solito Sterling da sinistra e una difesa rivedibile della selezione guidata da Shevchenko.

Per il resto, colpisce l’applicazione dell’Ucraina, evidentemente più modesta e per questo determinata a giocare una partita di un catenaccio che gli inglesi forse non vedevano dai tempi in cui Tassotti esordì da calciatore in questo stadio. Applicazione che per la cronaca, gol a parte, paga: incassato il gol, Yaremchuk e compagni giocano meglio dell’Inghilterra, tronfia di un trionfo ancora da completare e che al 17’ proprio l’attaccante va vicino a bucare dopo una clamorosa dormita collettiva in difesa. Passata la paura, i ragazzi di Southgate si svegliano e cercano il raddoppio: ci vanno vicini Rice e Sancho, bravo Bushchan in entrambe le occasioni anche se quello del novello rinforzo United è più un gol mangiato che altro. Nella fase finale del primo tempo, torna l’Ucraina a bussare, seppur senza rendersi pericolosa in concreto. Il risultato premierebbe l’Inghilterra, mancano 45 per il check-in direzione Londra.