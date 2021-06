Kane: "È stata dura vedere il malore di Eriksen. Dedicargli un gol? Prima devo segnare"

Harry Kane, protagonista in conferenza stampa in casa Inghilterra, ha parlato alla vigilia della gara contro la Scozia. Tra I principali temi affrontati, la reazione al malore di Christian Eriksen, per anni suo compagno al Tottenham: “È “stata dura. Vederlo è stato davvero difficile. Per fortuna Christian è vivo e sembra stia bene. Non ho parlato direttamente con lui ma mia moglie ha parlato con la sua, da quello che ho capito sta andando tutto per il meglio. Abbiamo dovuto cercare di concentrarci sulle partite, ma ovviamente Christian è nel cuore di tutti noi, e intendo di tutta la famiglia del calcio, non solo della nostra squadra. È un reminder di come le cose possano cambiare velocemente e non si possano dare per scontate. Dedicargli un gol come Lukaku? Prima devo segnarlo. Ovviamente Christian è un amico, la cosa più importante è che lui sappia che stiamo tutti pensando a lui e che si concentri sul migliorare giorno dopo giorno”.