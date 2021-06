L'Italia schianta la Turchia all'esordio, Spinazzola: "Speriamo di correre fino all'11 luglio"

L'esterno dell'Italia Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sulla Turchia: "Già dal pullman avevo i brividi quando ho visto i tifosi fuori dallo stadio. E' stata una delle sensazioni più belle da quando gioco a calcio ritrovare la gente. E' stata una bella partita, importante contro una squadra fisica e organizzata".

Avete avuto il merito di non innervosirvi per via del rigore.

"Come ho detto, loro sono una squadra molto organizzata e molto fisica. Facevano un blocco unico molto stretti, era molto difficile ma dopo il primo gol c'è stata la svolta. Abbiamo trovato altri spazi ed è stato molto più facile".

Quanto corri?

"Speriamo di correre per tutto l'Europeo. Fino all'11 di luglio".

Ti senti il posto sulla sinistra?

"No. Me lo devo meritare ad ogni allenamento e ad ogni partita. C'è Emerson, è una bella concorrenza. Me lo devo meritare ogni giorno".

Ne mancano solo sei per la fine?

"Una più difficile dell'altra. E' il periodo più bello dell'anno".

Quanto sono importanti Immobile e Insigne?

"Siamo una squadra con grandi giocatori. Dal portiere, al magazziniere. Siamo tutti una grande squadra".