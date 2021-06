La favorita di Euro 2020? Denayer a sorpresa: "L'Italia, ha fatto bene nelle prime due gare"

vedi letture

"De Bruyne, Witsel, Hazard: si tratta di giocatori di livello mondiale, il loro contributo non può che essere positivo per noi". Oltre a esaltare le qualità di alcune delle stelle del suo Belgio, il difensore Jason Denayer, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha designato la sua favorita (un po' a sorpresa) a Euro 2020: "L'Italia. L'ho vista esprimere un ottimo calcio nelle prime due partite. Anche la Francia ha fatto bene, ma non è semplice esprimersi dopo appena una gara".