La federcalcio danese: "Eriksen ci ha detto di pensare al Belgio. Sue condizioni stabili"

Le condizioni di Christian Eriksen sono "stabili" e "buone". Lo ha detto il direttore della comunicazione della federcalcio danese, Jakob Hoyer, aggiungendo che è ancora in ospedale a due giorni dall'arresto cardiaco durante la gara con la Finlandia. "A modo suo ha detto che dobbiamo pensare alla sfida di giovedì con il Belgio. Questo significa tanto", ha spiegato il centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg. Fuori dall'ospedale è stato realizzato un murale con il nome di Eriksen e la scritta in danese '1 per tutti, tutti per 1'.