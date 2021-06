La ricetta di Chiellini: "Troppa tensione ci può bloccare, dobbiamo avere spensieratezza"

Giorgio Chiellini, difensore Azzurro, parla ai microfoni di Sky nel pre partita di Italia-Austria: “Ci sono tanti italiani che abitano qua, ci mancano i nostri tifosi e speriamo che nelle prossime settimane la situazione migliori. Ci giochiamo una partita importante, arriviamo nel miglior modo possibile, vogliamo continuare a provare queste emozioni e farle provare ai tifosi che ci continuano a far sentire la vicinanza”.

Gli ultimi istanti prima della partita?

“L’input del mister è di fare quello che abbiamo sempre fatto con entusiasmo e spensieratezza, troppa tensione può bloccare. Non rischiamo di sottovalutare l’avversario, ma dentro di noi dobbiamo avere quel pizzico di follia”.

Vincere per continuare a sperare?

“Vincere per sognare, non per sperare. Abbiamo avuto la fortuna di vivere grandi emozioni a Roma, ora speriamo di tornare a Wembley tra due settimane. Con me? Sì, questa è l’ultima intervista pre partita, poi solo dopo”.