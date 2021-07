La UEFA conferma le final four a Wembley. Tante polemiche ma Ceferin non cambia idea

Nella giornata di ieri la UEFA, con una nota ufficiale, ha annunciato che il format delle semifinali e della finale di Euro 2020 resterà invariato. Le gare si giocheranno a Londra, nonostante le pressioni dell’Unione Europea e le preoccupazioni di alcuni governi, in particolare quelli italiano e tedesco. Tante polemiche in merito a questa decisione, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ci sono ragioni politiche e economiche. La UEFA e il suo presidente, l’avvocato sloveno Aleksander Ceferin, devono qualcosa a Boris Johnson per la questione Superlega. Ci sono contratti commerciali già siglati da tempo con il governo inglese e cancellare questi accordi all’improvviso comporterebbe la restituzione di somme ingenti, con l’aggravante del danno. Un’operazione che, con le casse provate dal Covid, la UEFA non intende affrontare.