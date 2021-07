Le critiche a Morata? Non per Mendieta: "E' un giocatore che dà molto alla squadra"

L'ex Lazio Gaizka Mendieta ha parlato delle critiche mosse in Spagna ad Alvaro Morata: "Nel mondo del calcio è un concetto complicato. Penso che le persone siano troppo critiche. Morata è un giocatore che dà molto alla squadra in termini di lavoro, mobilità, conservazione della palla e creazione di spazi per centrocampisti e ali come Dani Olmo, Ferran Torres o Gerard Moreno. Fa un ottimo lavoro e questo è uno dei motivi principali per cui è in squadra. Certo che è un attaccante e da lui ti aspetteresti più gol".