Le pagelle del Belgio - Meunier al posto giusto e al momento giusto, il migliore è il solito Lukaku

vedi letture

BELGIO-RUSSIA 3-0

Courtois s.v. - Di parate non deve farne poi molte, di uscite nemmeno, i brividi li sente solamente quando Dzyuba prova a giocare di sponda, ma anche lì era in fuorigioco.

Alderweireld 6,5 - Dalle sue parti la serata è tranquilla, anche se Golovin almeno un pelo ci prova.

Boyata 6,5 - Bel duello con l'altro armadio a tre ante, cioè Dzyuba, ma lui riesce a mettere la museruola all'attaccante russo, anche se alle volte deve lasciargli la palla. Rischia di fare un autogol abbastanza fedele al cognome.

Vertonghen 6,5 - Facile, non sbaglia mai un tocco o un dribbling, tutto con esperienza e buona classe, anche quando deve scivolare per tamponare Hazard. Peccato si faccia male quando Dzyuba lo travolge (dal 76' Vermaelen s.v.).

Castagne 6 - Gioca meno di una mezz'oretta, senza acuti. Poi viene tamponato da Kuzyaev e deve uscire per un brutto colpo (dal 28' Meunier 6,5 - Al posto giusto, nel momento giusto. Quando deve entrare per Castagne, sì, ma anche quando Shunin gli regala il raddoppio).

Dendoncker 6,5 - Un bel faretto in mezzo al campo, che dà tranquillità e protezione alla difesa. Quando la palla passa dai suoi piedi difficilmente viene persa.

Tielemans 6 - Meno ispirato del compagno di reparto, anche se un po' cresce alla distanza. Lui, sì, perde il possesso in qualche circostanza che potrebbe essere un problema.

Carrasco 6,5 - È in formissima e si vede. E infatti finché ne ha voglia strappa e prova anche a segnare sul finire del primo tempo. Poi tutto quanto diventa più leggero (dal 77' Praet s.v.).

Mertens 6,5 - È attore non protagonista nel secondo gol, per il resto regala l'assist per il gol di Lukaku. Anche se probabilmente è più Semenov ad avere il +1 al fantacalcio (dal 71' Hazard s.v.).

Lukaku 7,5 - Il suo dovere è quello di segnare, come all'Inter. Poi regala una bellissima esultanza, per la dedica a Christian Eriksen.

T. Hazard 6,5 - Fa l'esterno a tutta fascia sulla sinistra, anche se non è moltissimo sollecitato da Mario Fernandes. Regala un bel cross per il 2-0, più perché teso che non preciso.

Roberto Martinez 7 - Il suo Belgio è sul 2-0 dopo 33 minuti, lui preferisce abbassarsi e gestire. Nelle competizioni lunghe c'è bisogno anche di questo.