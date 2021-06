Le pagelle dell’Olanda - De Ligt vede rosso, male De Roon e De Vrij. Si salva Dumfries

Stekelenburg 5 - Sulle conclusioni semplici non soffre mai, ma dopo il rosso di De Ligt perde la testa come tutta la squadra. Uscita a vuoto su Kalas, immobile sulla conclusione ravvicinata di Schick.

De Vrij 5 - Partita complicatissima dal punto di vista mentale. Sevcik e Schick non danno punti di riferimenti, di testa perde praticamente tutti i contrasti.

De Ligt 4 - Inizia la gara con il piede giusto e la cattiveria che serve in gare simili. Nel primo tempo salva su Barak, ma nella ripresa ferma fallosamente una potenziale occasione da gol. Rosso diretto dopo la revisione al VAR, sciocchezza inutile che complica la vita ai suoi.

Blind 5,5 - Soffre come i compagni di reparto, non riesce mai a reggere Masopust. Il primo campanello d’allarme scatta sul tiro di Barak, da quel momento in poi arriva sempre in ritardo. (Dall’81’ Timber s.v.).

Dumfries 6,5 - Il migliore dei suoi. Sulla destra è pericolosissimo, nel primo tempo rischia di sbloccare il match superando di testa Vaclik. Affonda spesso, ma nessuno lo segue.

De Roon 5,5 - La coppia Holes-Soucek lo fa girare vuoto, l’espulsione complica il lavoro del centrocampista atalantino. Deve schermare la difesa, ma l’Olanda fa acqua da tutte le parti. (Dal 73’ Weghorst 5,5 - Cerca di scardinare la difesa avversaria, ma entra in campo demotivato. Gira a vuoto, non riesce mai ad incidere).

Wijnaldum 5 - Doveva fare la differenza, ma non riesce mai ad entrare in partita. Erroraccio da matita rossa sul secondo gol, Holes gli borseggia il pallone con una facilità disarmante.

F. De Jong 5,5 - Il ragazzo si farà, ma serve avere maggior carattere in gare simili. Qualche fiammata, ma niente di particolarmente incisivo.

Van Aanholt 6 - Come il collega di reparto è uno dei più propositivi, affonda sulla sinistra quando trova spazio ma i centrocampisti non lo supportano. Nella ripresa pensa soltanto a difendere. (Dall’81’ Berghuis s.v.).

Malen 5,5 - L’approccio alla gara gli permette di fare ciò che vuole, nel primo tempo è uno dei più pericolosi. Al 52’ si divora l’occasione più ghiotta, esce per far posto a un centrocampista. (Dal 57’ Promes 6 - Prova a combinare qualcosa, ma nessuno lo segue).

Depay 5 - Da un giocatore simile ci si aspetta sempre qualcosa di più. Delude parecchio, tocca pochissimi palloni. Doveva essere l'attaccante più pericoloso, non combina praticamente nulla.

Frank De Boer 5 - Forse aveva ragione Ronald, il fratello. Oggi in campo si sono visti tutti i limiti della sua nazionale, parecchio offensiva ma poco incisiva. Parola d'ordine ripartire di nuovo, ancora una volta. Ma non sarà facile.