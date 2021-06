Le pagelle della Finlandia - Pohjanpalo decide il match, Hradecky il migliore in campo

vedi letture

Hradecky 7 - Praticamente il migliore in campo. Nella prima parte del primo tempo para qualsiasi cosa, nella ripresa neutralizza il calcio di rigore di Hojbjerg.

Raitala 6 - Si sacrifica sulla corsia di destra, i pericoli maggiori arrivano proprio dalle sue parti. Tiene come può, neutralizza le offensive dei danesi.

Toivio 6,5 - Tanti palloni che spiovono in area, ma vince quasi tutti i contrasti. Anticipa chiunque, soprattutto nel finale.

Arajuuri 6 - Mezzo voto in meno per l’intervento da rigore che avrebbe potuto complicare notevolmente la situazione. Nel complesso gioca una buona gara e concede pochissimo.

O'Shaughnessy 6 - Qualche sbavatura c’è stata, soprattutto nel primo tempo. Poi blinda la difesa e chiude ogni spazio.

Uronen 6,5 - Con pazienza attende il momento giusto e si propone soltanto quando non ci sono pericoli sulla fascia mancina. Suo il cross per il gol di Pohjanpalo.

Sparv 6 - Si piazza in mediana e prova a gestire i pericoli, aiuta soprattutto quando c’è da coprire. (Dal 77’ Schuller s.v.).

Lod 6,5 - Bene in fase di costruzione, quando c’è da mettersi l’elmetto e combattere in mediana non si tira indietro. Recupera parecchi palloni in mezzo al campo.

Kamara 6 - Tanto sacrificio nella prima pare di gara, cala nella ripresa. Ma va a pressare chiunque. Si sacrifica in ogni momento della sfida.

Pohjanpalo 7 - È l'uomo del match. Sbuca dal nulla e segna un gol storico che regala il primo successo nelle competizioni ufficiali alla nazionale finlandese. (Dall’84’ Forss s.v.).

Pukki 6,5 - Fa reparto da solo e riesce a gestire due clienti difficili come Kjaer e Christensen. Tiene parecchi palloni, non segna ma non si ferma mai. (Dal 77’ Kauko s.v.).

Markku Kanerva 7 - Stesso discorso del collega. Non è mai facile gestire una situazione delicata, soprattutto durante i momenti concitati. Applausi per tutti, anche per gli avversari.