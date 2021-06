Le pagelle della Polonia - Zielinski e Lewandowski tradiscono Sousa. Szczesny sfortunato

Polonia-Slovacchia 1-2

Szczesny 5.5: Sfortunato in occasione della deviazione che porta al vantaggio slovacco. Nella ripresa non vede partire il tiro di Skriniar ma la sensazione è che avrebbe potuto fare qualcosa di più.

Bereszynski 5: Mak è una spina che punta dritta al suo fianco. Il gol del vantaggio slovacco nasce da un tunnel subito proprio dal doriano. Nella ripresa è più propositivo ma non basta per la sufficienza.

Bednarek 5.5: Al fianco di Glik in difesa non è tra i peggiori ma l'errore sotto porta nei minuti finali gli rimarrà indigesto per tutta la notte.

Glik 6: Guida la difesa con la consueta esperienza non eccelle nei momenti topici al centro dell'area di rigore.

Rybus 6: Si fa vedere spesso in avanti e nella ripresa è uno dei migliori fino alla sostituzione. Bello l'assist per Linetty nel gol del pari. (Dal 74' Frankowski 5.5: Entra per dare provare l'assalto finale. Non si vede).

Linetty 6: Primo tempo fantasma, ripresa da quasi eroe. Segna il gol del pari con un tiro sbilenco poi ci riprova senza fortuna. (Dal 74' Puchacz 6: Senza infamia e senza lode).

Krychowiak 4.5: Commette subito un brutto fallo con l'arbitro che lo grazia. Gli avversari no. Subisce e commette tanti falli e alla fine arriva anche il cartellino rosso che aiuta gli avversari a vincere la partita.

Klich 6: Aiuta il centrocampo provando a vestire i panni del compagno di squadra. Il successo è a fasi alterne. (Dall'85' Moder S.V.)

Zielinski 5: Poco nel vivo dell'azione nel corso del primo tempo, nella ripresa forse fa anche peggio. Prima gara da dimenticare. (Dall'85' Swiderski S.V.)

Lewandowski 5: Mai servito nella prima frazione come nella seconda ma anche poco reattivo quando la palla gli arriva vicino. Brutto esordio.

Jozwiak 5: Un ectoplasma che non aiuta il blasonato compagno di reparto.

Paulo Sousa 5: Esordio da incubo per l'ex tecnico della Fiorentina. Zielinski e Lewandowski lo tradiscono e la squadra non gira. Krychowiak lo mette nei guai nel miglior momento della squadra ma le colpe sono anche della mancanza di gioco.