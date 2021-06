Le pagelle della Russia - Cherchesov è un disastro totale. Ma non è l'unico

BELGIO-RUSSIA 3-0

Shunin 5 - Nell'occasione del raddoppio di Meunier può essere considerato suo l'assist che regala il tiro a porta vuota. Incolpevole sulla doppietta di Lukaku, ma certo non sicuro.

Fernandes 5,5 - Il meno peggio nella retroguardia, semplicemente perché se è vero che soffre Carrasco, almeno davanti va a mettere i brividi a Courtois.

Barinov 5 - Non proprio un baluardo invalicabile. Viene sostituito a fine primo tempo, ci sarà anche un motivo (dal 46' Diveev 5 - Si fa bruciare da Lukaku sul terzo gol. Verrebbe da dire che non è semplice, ma sembra troppo tenero).

Dzhikiya 6 - Almeno ci prova. Si batte, mette la pezza qui e là, entra in scivolata, leonino. Non come gli altri, insomma.

Semenov 4 - Francamente inguardabile nell'occasione del gol di Lukaku, sembra perdere il contatto con il pallone. Banda del buco.

Zhirkov 5 - Fra poco compirà 38 anni. Scivola su Meunier e non è solamente colpa sua, visto che viene ingannato da Shunin. Poi viene sostituito (dal 43' Karavaev 5,5 - Meglio, ma di poco).

Zobnin 5 - Non si fa vedere praticamente mai (dal 63' Mukhin s.v.)

Ozdoev 5 - Dovrebbe essere il metronomo del centrocampo, o quasi. E infatti è giusto utilizzare il condizionale.

Kuzyaev 5,5 - Non demerita poi più di tanto nella mezz'ora in campo, peccato che poi tamponi Castagne e la sua partita finisca lì (dal 30' Cheryshev 5 Non si vede mai, è anche indisponente. E infatti Cherchesov lo toglie (dal 63' Miranchuk 6 - Almeno prova qualche serpentina per svegliare l'attacco, pur senza incidere).

Golovin 5,5 - Giocatore di altissima qualità, ma anche lui viene lasciato un po' troppo solo per cercare di inventare.

Dzyuba 5,5 - Botte da orbi, sia per lui che per i difensori avversari. Però un po' lento e macchinoso quando c'è da calciare verso la porta).

Cherchesov 4 - Il peggiore di tutti. Squadra senza né capo né coda, toglie Kuzyaev e mette Cheryshev, peccato che poi debba sostituirlo con Miranchuk. Zhirkov si fa male e invece di cambiarlo al 45' lo fa al 42', sprecando uno slot. Malissimo, davvero.