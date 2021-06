Lovren: "Brozovic mangiò 2 kg di salame prima della finale Mondiale. Poi corse 15 km"

Dejan Lovren ha svelato un curioso aneddoto su Marcelo Brozovic e il suo "insolito" regime alimentare: "Prima della finale dei Mondiali ha mangiato due chili di salame, due croissant e ha bevuto coca cola. Poi ha corso 15 chilometri senza problemi: Non so come faccia a mangiare cosi tanto. Quando gli chiedo come può farlo, indica il cielo e dice solo 'salame, salame'. Se mangiassi come lui, mi servirebbero quattro giorni per riprendermi", ha detto il difensore dal ritiro della Nazionale croata.