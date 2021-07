Lukaku spauracchio per Donnarumma: ha sempre segnato quando lo ha affrontato

Un nemico in più per l’Italia, la cabala e i precedenti. Quelli tra Gianluigi Donnarumma e Romelu Lukaku. I due si fronteggeranno ancora una volta questa sera nei quarti di finale di Euro 2020. Si tratta della quinta occasione, e i precedenti non sono particolarmente favorevoli: i due si sfidati in quattro derby, tre volte ha trionfato l’interista e una sola l’ormai ex milanista. Soprattutto, in tutte e quattro le occasioni Lukaku è riuscito a segnare un gol.