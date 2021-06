Macedonia del Nord, Pandev: "Giocare solo 45' buoni in queste competizioni non basta"

vedi letture

Goran Pandev, attaccante della Macedonia, dopo la sconfitta con l'Ucraina e l'eliminazione da Euro2020 si è espresso così ai canali ufficiali della UEFA: "Giocare solo 45 minuti buoni in competizioni come questa non è abbastanza. Dobbiamo giocare come nel secondo tempo di oggi in tutte le partite e per tutta la partita. Abbiamo avuto diverse chance per pareggiare prima del rigore, ma questo è il calcio. Ad ogni modo può starci, è la prima volta che giochiamo a questi livelli in nazionale".