Marchisio su Italia-Spagna: "Piove, ma innaffiano l'erba di Wembly. Favorirà i palleggiatori"

L’ex centrocampista Claudio Marchisio ha parlato ai microfoni della Rai in vista della semifinale dell’Europeo contro la Spagna: “È una gara tanto meritata dagli azzurri che ci sono arrivati, a differenza dei nostri avversari, con tutte vittorie. La nostra nazionale finora ha dimostrato di saper vincere queste partite, come quella contro il Belgio, grazie alla forza del gruppo plasmato dal ct Mancini. - continua Marchisio soffermandosi sul terreno di gioco - Ha piovuto quasi tutto il giorno, ma il campo di Wembley viene innaffiato anche in questo momento quindi il terreno di gioco sarà molto veloce e questo potrà favorire i palleggiatori del nostro centrocampo, ma anche quelli della Spagna".