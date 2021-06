Matthaus suggerisce l'undici a Low: "Werner centravanti con Havertz e Muller. Gosens titolare"

L'ex campione del Mondo del 1990 Lothar Matthaus ha voluto suggerire al ct Joachim Low la formazione migliore da schierare contro la Francia nella gara d'esordio dell'Europeo. “In difesa la linea a tre ideale è quella formata da Ginter, Hummels e Rudiger, a centrocampo il ct ha un'offerta enorme di giocatori di livello mondiale e secondo me dovrebbe affidarsi a Kimmich e Gosens come esterni con la coppia Gundogan-Kroos in mezzo, con Goretza prima alternativa. In avanti punterei sull'esperienza di Muller e la gioventù di Havertz, il talento del secolo, che scoppia di fiducia in se stesso. In avanti il mio preferito è Werner e non Gnabry”.

Questo dunque l'undici suggerito dall'ex Pallone d'Oro dalle pagine di Kicker: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens; Müller, Werner, Havertz