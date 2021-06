Minacce di morte a Morata, Luis Enrique: "Fatto grave, la polizia se ne deve occupare"

vedi letture

Le minacce di morte ricevute da Alvaro Morata e dalla sua famiglia hanno turbato il ritiro della Spagna. Il CT Luis Enrique ne ha parlato in conferenza stampa: "Non seguo la stampa sportiva durante l'Europeo. Su questa faccenda credo che la situazione sia molto seria e che sia la polizia a doversene occupare. Credo sia grave minacciare di morte un giocatore e soprattutto la sua famiglia. Quello che posso dire io in una conferenza della vigilia non ha molta importanza".