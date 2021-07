Morata contro Bonucci-Chiellini? Luis Enrique: "Sono amici e compagni, inutile dirgli cosa fare"

Durante l'intervista a Sky Sport ed in attesa della conferenza stampa di questa sera alle 20.45, il ct della Spagna Luis Enrique ha così parlato dell'impegno di domani sera contro l'Italia, con particolare attenzione al lavoro che dovrà fare Alvato Morata contro i compagni della Juventus Bonucci e Chiellini: "Di solito cerco di non parlare dei singoli, anche perché loro si conoscono meglio di quanto non posso dire io. Sono compagni e amici nel club. Più che questo però mi preoccupa maggiormente trovare le soluzioni di gioco migliori per la nostra squadra, pensando a ciò che fa l'Italia e a quale sarà il ruolo di tutti dentro il campo".