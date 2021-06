Perché Taylor per Italia-Austria? Rosetti: "È in gran forma. Non ci sono altri motivi"

Al Corriere dello Sport, l'ex arbitro Roberto Rosetti, oggi designatore alla UEFA, ha spiegato il perché della scelta di Anthony Taylor per Italia-Austria di questa sera: "È un grande arbitro, è stato designato per una partita importante come Italia-Austria, come lo sono anche le altre sette. È un direttore di gara eccellente, sta facendo un grande torneo, anche dal punto di vista tecnico, è in gran forma. Non ci sono altri motivi per la sua designazione".