Polonia, Krychowiak dopo il rosso: "Non ho dormito la notte. Ora c'è da recuperare mentalmente"

Il centrocampista della Polonia Grzegorz Krychowiak ha parlato in conferenza stampa tornando sull’espulsione contro la Slovacchia che ha complicato i piani della sua squadra: “Ho avuto una notte molto brutta, ero frustrato per aver deluso i compagni. Sono uno dei leader della squadra e ho commesso un grave errore contro la Slovacchia, un errore che ha avuto conseguenze enormi. Sono stato espulso nel momento peggiore anche se ho commesso un fallo senza intenzione. - continua il centrocampista parlando poi della partita– Abbiamo subito due gol con troppa facilità e perso, ora dobbiamo recuperare mentalmente e fisicamente in vista della Spagna. Credo che ora nessuno creda in noi, ma noi dobbiamo avere questa convinzione e metterla in campo. Non voglio promettere nulla perché nel calcio è impossibile, ma abbiamo fede. Penso che i miei compagni otterranno un buon risultato contro la Spagna anche se dovremo essere perfetti. La Svezia ha dimostrato che si può fare”.