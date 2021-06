Polonia-Slovacchia, le formazioni ufficiali: da Szczesny a Kucka, c'è tanta Italia in campo

Tantissima Italia in campo a San Pietroburgo questo pomeriggio per la sfida fra Polonia e Slovacchia. Nelle fila della squadra di Paulo Sousa figurano fra i titolari lo juventuno Szczesny, il sampdoriano Bereszynski, il sannita Glik, il gtanata Linetty e il partenopeo Zielinski. Fra gli avversari invece c'è l'interista Skriniar in difesa, il parmense Kucka in mezzo al campo e il neroverde Haraslin sulla trequarti al fianco dell'ex Napoli Hamsik. Queste le formazioni ufficiali:

Polonia (4-3-3): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik, Rybus; Linetty, Krychowiak, Klich; Zielinski, Lewandowski, Jozwiak. Ct Paulo Sousa

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. Ct Tarkovic