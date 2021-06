Prof. Castellacci: "Nazionali non vaccinate? Non riesco a capire la UEFA"

Primo europeo da casa per Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale italiana di calcio, oggi presidente della Lamica (Libera associazione medici italiani calcio): “Sarà emotivamente diverso. Poi c'è tanta attesa, anche dal punto di vista pandemico. Speriamo l'abbia in gloria, dentro e fuori dal campo - dice a Radio Punto Nuovo - è un'aria di ripresa, soprattutto nell'Italia, che vuole riscattarsi dopo la delusione del 2018. Insomma, ci sono tutti i presupposti per poter far bene a questo Europeo. Siamo ansiosi di vedere i ragazzi all'opera, sono fiducioso, anche se la speranza da sola non basta.

Nazionali non vaccinate? Non riesco a capire come la UEFA non abbia avuto in mente di uniformare tutte le nazionali, così come è stato fatto per le Olimpiadi. È anche vero, però, che con tante nazionali già vaccinate, anche quelle 'scoperte' rischiano meno. Qualche caso può venir fuori, certo, l'abbiamo visto anche con la Spagna. Ma conto sul fatto che le stesse nazionali, poi, possano cambiare idea”.