Ramsey: "Sfida all'Italia? Con gli juventini ci abbiamo scherzato, speriamo di arrivare bene"

Domani il Galles farà il suo esordio nell'Europeo affrontando la Svizzera (stesso girone di Italia e Turchia). Aaron Ramsey è pronto a ritrovare alcuni compagni di squadra vecchi e nuovi: "Con i miei compagni alla Juve ci abbiamo scherzato sopra quest'anno. Quella contro l'Italia sarà l'ultima partita del girone, ora dobbiamo concentrarci sulle due che ci aspettano. Speriamo di trovarci in una buona posizione prima della sfida contro gli azzurri. Ho anche un compagno di squadra nella Turchia, Demiral, e per tanti anni ho giocato con Xhaka nell'Arsenal. Questi miei ex compagni giocano per queste due nazionali e sarà interessante vedere cosa succederà"