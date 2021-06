Rebic si cambia le scarpe e la Spagna segna: Modric impazzito contro il milanista

Luka Modric e il ct croato Dalic si sono scagliati contro Ante Rebic in occasione del gol dell'1-1 segnato da Sarabia nel corso di Croazia-Spagna, terminata 3-5 dopo i tempi supplementari. Il motivo è presto detto: l'attaccante del Milan, in uno dei momenti più delicati del primo tempo, quando i croati stavano provando a difendere l'insperato vantaggio arrivato grazie alla papera di Simon, ha deciso di lasciare momentaneamente il campo per cambiarsi le scarpe. Nulla di strano se questo cambio fosse arrivato nei primi minuti della sfida, ma "il cambio" è arrivato al 38'. I media croati raccontano di un Modric "impazzito" contro il compagno e anche il commentatore spagnolo ed storico ex della nazionale spagnola Canizares ha aggiunto: "È incomprensibile prendere una decisione del genere mentre la palla è in gioco, mentre i tuoi compagni soffrono e difendono".