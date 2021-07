Repubblica Ceca, Jankto: "Sarà diverso dalla sfida con l'Olanda, serve concentrazione massima"

Il centrocampista della Sampdoria e della Repubblica Ceca Jakub Jankto ha parlato del match di domani contro la Danimarca: "Dovremo essere concentrati al 100% per tutti i 90 minuti e fare la nostra partita. Anche i più piccoli dettagli possono decidere la partita. Se continuiamo a giocare ad alto livello, abbiamo la possibilità di passare il turno. Sarà una partita diversa rispetto a quella contro l’Olanda, dove abbiamo aspettato e contrattaccato perchè alcuni dei loro attaccanti non tornano subito in difesa. Questo non sarà il caso della sfida con la Danimarca che riacquistano subito la posizione dopo aver perso il possesso".