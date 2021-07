Repubblica Ceca, Silhavy: "Non siamo riusciti a trovare il modo di pareggiare"

Jaroslav Šilhavý, selezionatore della Repubblica Ceca, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), durante la conferenza stampa svoltasti al termine dell'incontro Repubblica Ceca-Danimarca 1-2 valevole per la gara unica dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta della fase finale di UEFA EURO 2020™, che ha regalato ai danesi l'accesso alle semifinali della manifestazione a distanza di 29 anni:

"A fine primo tempo eravamo sotto 2-0 - ricorda l'allenatore dei cechi -, quindi ho deciso di inserire un attaccante (Michal Krmenčík del Club Brugge, ndr) e siamo passati ad un 4-4-2 (inizialmente erano disposti 4-2-3-1, ndr). Abbiamo iniziato forte trovando subito il gol (con Schick al 49', ndr) ma, con il trascorrere dei minuti, non siamo riusciti a trovare il modo di pareggiare".

"Ringrazio tutti i ragazzi per quello che hanno fatto in questo torneo - prosegue Šilhavý -. Sono molto delusi ed alcuni di loro erano in lacrime dopo questa eliminazione. Siamo stati vicini alle semifinali ma anche i quarti di finale rappresentano comunque un grande traguardo per il calcio ceco".