Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Danimarca - A caccia di una storica semifinale

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 18:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella gara unica dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta della fase finale di UEFA EURO 2020™ la Repubblica Ceca del selezionatore Jaroslav Šilhavý affronta la Danimarca del selezionatore Kasper Hjulmand. Sia i cechi che i danesi, qualora dovessero passare il turno, raggiungerebbero per le semifinali della manifestazione per la 3ª volta nelle rispettive storie.

COME ARRIVA LA REPUBBLICA CECA - I cechi sono arrivati ai quarti di finale dell'Europeo dopo aver superato 2-0 l'Olanda agli ottavi (Olanda vs Repubblica Ceca 0-2, 27 giugno 2021).

Šilhavý dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 con Vaclík tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Coufal, Čelůstka, Kalas e Bořil. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani composta da Holeš e Souček, agiranno Masopust, Barák e Ševčík sempre da destra a sinistra. Davanti, vestirà i panni dell'unico riferimento offensivo Schick.

COME ARRIVA LA DANIMARCA - I danesi hanno raggiunto i quarti superando 4-0 il Galles agli ottavi di finale (Galles vs Danimarca 0-4, 26 giugno 2021).

Hjulmand, che deve fare a meno dell'indisponibile Eriksen, sembra orientato ad optare per un 3-4-3 con il figlio d'arte Schmeichel in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Vestergaard, Kjær e Christensen. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Stryger Larsen, Delaney, Højbjerg e Mæhle. In attacco, il tridente composto da Braithwaite, Dolberg e Damsgaard.