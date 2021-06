Robert Page applaude il suo Galles: "Italia? Siamo agli ottavi, è come se avessimo vinto"

vedi letture

Robert Page, ct del Galles, ha commentato con grande entusiasmo in conferenza stampa il passaggio alle fasi finali dell'Europeo ottenuto dai suoi: "Non sottovalutate il carattere di un gallese, è fenomenale vedere gli uomini che ci sono nel nostro spogliatoio. Sono così orgoglioso dei miei giocatori, la qualità di questa squadra è incredibile. Ko con l'Italia? È come se avessimo vinto, perché abbiamo centrato il secondo posto in classifica e siamo passati alle fasi finali di Euro 2020. Sapevamo che contro gli azzurri sarebbe stata dura... Era già difficile in undici, figuriamoci in dieci dopo l'espulsione di Ampadu. Ma ripeto: va reso il giusto merito a questi ragazzi per la qualificazione".

Guarda il video in calce con tutte le parole di Page dopo l'Italia!