Ronaldo e la sua battaglia contro la Coca-Cola: siparietto in conferenza stampa

Cristiano Ronaldo prosegue la sua battaglia contro le bibite gasate e zuccherate. Il portoghese è stato protagonista di un divertente siparietto nella conferenza stampa di ieri: in quel di Budapest, gli hanno fatto trovare due bottiglie di Coca-Cola davanti al microfono, evidentemente per esigenze promozionali. CR7, dopo un primo sguardo perplesso, le ha spostate prendono una bottiglietta d’acqua: “Bevete acqua, altro che Coca-Cola”. Non una novità: è noto come Ronaldo, attento alla linea, sia storicamente contrario alle bibite. Chissà però come l’avranno presa la UEFA (la Coca-Cola è sponsor di Euro 2020) e la Juventus, di cui la bevanda di Atlanta è official partner.