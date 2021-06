Russia, Miranchuk: "La Finlandia gioca in contropiede. Servirà grande pazienza"

vedi letture

Il centrocampista offensivo della Russia Aleksei Miranchuk ha parlato alla vigilia della sfida contro la Finlandia chiedendo massima attenzione nei confronti dei finnici: “La Finlandia è una squadra che tende a difendersi per la maggior parte del tempo per poi lanciarsi in contropiede. Per questo dobbiamo pressarli per impedirgli di lanciare gli attaccanti in profondità e servirà essere molto pazienti. - continua l’atalantino come riporta Sportmediaset - Dobbiamo segnare, giocare velocemente e con fiducia".