Scintille stile derby Lukaku-Donnarumma: l'attaccante zittisce il portiere dopo il rigore

Romelu Lukaku ha segnato il rigore che ha riportato il Belgio in corsa nel quarto di finale di Euro 2020 contro l'Italia. Al momento del tiro, è andato in scena un duello in stile derby di Milano (almeno quello che fu) tra lui e il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma. Dopo aver trasformato, Lukaku è andato a zittire l'estremo difensore con tanto di dito, forse dopo aver sentito qualche parola da parte dell'estremo difensore ex Milan a lui indirizzata.