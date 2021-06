Scozia-Repubblica Ceca 0-2, le pagelle: Schick la vince da solo. McTominay senza acuti

SCOZIA-REPUBBLICA CECA 0-2 (42' Schick, 52' Schick)

SCOZIA

Marshall 6 - Salva i suoi in diverse occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Anche se sul 2-0 straordinario di Schick, arrivato da 50 metri, è impossibile non vederci una parte di colpa

Hanley 5 - Parte bene, continua malissimo. Chiusure di spessore nella prima mezzora, poi si fa sovrastare da Schick in occasione del gol che apre le danze

Cooper 5 - Responsabile insieme al compagno di reparto della dormita sulla prima rete di Schick. Qualche spunto interessante nella ripartenza dell'azione, ma la fase difensiva è rivedibile

Hendry 5,5 - Il classe '95 è probabilmente il più positivo del terzetto difensivo di Clarke. Sfiora il gol con un tiro che si infrange sulla traversa (dal 67' McGregor 6 - Il veterano entra con grande personalità in campo, mettendo al servizio della squadra anche ottima qualità)

O'Donnell 5,5 - A inizio gara è fra i più positivi, con spinta continua sulla destra. Cala alla lunga e la squadra ne risente abbassando il baricentro (dall80' Forrest sv)

McTominay 5,5 - Regala solidità e buone geometrie al centrocampo scozzese. Per scelte e personalità è il faro della squadra, nella ripresa prova anche ad essere pericoloso in area con poca fortuna. Forse manca un po' in qualità della singola giocata

McGinn 5,5 - Almeno ci prova. Dà dinamismo ed energia ai suoi, è pericoloso in apertura di primo tempo, nella ripresa accusa un calo dal punto di vista fisico

Armstrong 5,5 - Tanta confusione, qualche intuizione interessante, alcuni errori di troppo. Deve trovare continuità nell'arco dei 90' (dal 67' Fraser 6 - Entra con voglia in campo, a risultato oramai complicato. Ci prova, con velocità e idee interessanti)

Robertson 6,5 - Sulla sinistra è una certezza, spingendo con continuità dal 1' al 90'. La squadra, soprattutto gli attaccanti, non sfruttano però le sue scorribande

Dykes 5 - Si muove tanto e cerca la giocata. Ma sempre con poca precisione o fortuna, come nella ripresa quando si divora il gol del 2-1 da pochi metri (dall'80' Nisbet sv)

Christie 5 - Poco servito, poco servibile. Fin troppo statico, raramente trova la profondità e non sempre è sbocco per i compagni. Si vede pochissimo (dal 46' Adams 5,5 - I primi minuti sono incoraggianti. Sparisce poco dopo)

Steve Clarke 5,5 - La sua Scozia interpreta bene la gara e parte forte, ma la sterilità delle punte fa la differenza. E adesso la strada è già in salita, visto che le prossime due sono contro Inghilterra e Croazia

REPUBBLICA CECA

Vaclik 7 - Provvidenziale nel primo tempo sulla conclusione a botta sicura di Robertson, nella ripresa mette pezze qua e là andando a coprire i buchi dei suoi difensori centrali

Coufal 7 - Spinge tanto, spinge bene. In fase difensiva è a volte rivedibile, ma il suo apporto in costruzione è fondamentale per la sua squadra. Come dimostra il cross per il gol di Schick

Celutska 6 - E' lui la guida spirituale della squadra, anche se non sempre le chiusure difensive sono all'altezza (come su Dykes nella ripresa). Ma la retroguardia regge

Kalas 6 - Qualche sbavatura nella parte iniziale, poi migliora col passare dei minuti. Anche se sulle palle filtranti degli scozzesi fa venire più volte i brividi a Vaclik. Bada più al sodo che allo stile e alla fine il risultato c'è

Boril 6 - Decisamente più bloccato rispetto a Coufal, anche perché O'Donnell dalla sua parte spinge tanto. Ma lui ha pochi problemi nel contenerlo

Soucek 6,5 - Fa coppia con Kral davanti alla difesa, zona nevralgica visto il folto centrocampo dei padroni di casa. Utilissimo anche se poco appariscente

Kral 6 - Presenza fisica e dinamismo, seppur con qualche errore in fase di costruzione. Aiuta però contro la fisicità degli scozzesi (dal 68' Holes)

Masopust 6,5 - Le sue giocate di qualità creano non pochi problemi alla Scozia, costretta a schiacciarsi quando sale sulla destra. Aiuta anche in fase difensiva (dal 72' Vydra 6 - Entra in campo con verve e voglia di incidere)

Darida 6,5 - Teoricamente è il trequartista, nella pratica si muove a tutto campo andando spesso e volentieri sulla linea dei difensori per far partire l'azione. Nella ripresa alza il raggio d'azione ed è più volte pericoloso (dall'87' Sevcik sv)

Jankto 6,5 - Ci mette un po' ad ingranare, poi alza il livello di qualità delle giocate e la squadra ne beneficia. Interessanti spunti a sinistra, soprattutto quando riesce a duettare con Schick (dal 72' Hlozek sv)

Schick 8 - Un gol da bomber vero, il primo di testa in mezzo a due difensori scozzesi. Poi la seconda rete a inizio ripresa. Una perla, un gioiello che fa parte del suo repertorio. Un gol da 50 metri con una parabola mancina ad effetto che non lascia scampo a Marshall (dall'87' Krmencik sv)

Jaroslav Silhavy 7 - Inizia studiando la Scozia. Capisce che non può metterla sull'intensità e allora la butta sulla qualità nelle singole giocate: missione compiuta, anche grazie ad uno Schick tirato a lucido