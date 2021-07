Shearer su Italia-Belgio: “Immobile patetico e imbarazzante. Chiellini-Bonucci fantastici”

L’ ex centravanti dell’Inghilterra Alan Shearer commentando la prestazione dell’Italia contro il Belgio non ha risparmiato critiche a Ciro Immobile per il comportamento tenuto in occasione del gol di Barella, quando il centravanti è rimasto a terra reclamando un fallo da rigore per poi scattare in piedi al momento della rete: “Non voglio nemmeno farmici una risata perché è stato patetico. Si può vedere come dia un’occhiata all’arbitro ancora prima di capire cosa sia successo. Patetico e imbarazzante, ecco cos’è. - continua l’inglese elogiando poi l’Italia e la coppia difensiva – L’Italia è stata una magnifica partita di calcio, da un capo all’altro. Chiellini e Bonucci là dietro sono stati fantastici. Si è fatto un gran parlare dell’eventualità che Lukaku li passasse e di quanto potessero reggerne il ritmo ma sono rimasti saldi nonostante tutto ciò che hanno lanciato loro negli ultimi 10 minuti”.