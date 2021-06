Slovacchia, Skriniar: "Crediamo alla qualificazione, se ci riusciamo possiamo pensare in grande"

Milan Skriniar è l’ultimo giocatore dell’Inter a scendere in campo a Euro 2020. Il centrale slovacco scenderà in campo domani contro la Polonia: “Crediamo alla qualificazione. Se ci riusciamo potremo pensare anche ad altri traguardi - ha esordito -. Ma il primo obiettivo è superare la fase a gruppi e per farlo daremo battaglia in ogni partita. Ho giocato Euro 2016 come nuovo arrivato nella nazionale slovacca. In questi anni ho fatto il mio corso e grazie all'Inter sono cresciuto sia come persona che come calciatore. Oggi ho maggiori responsabilità e anche la squadra si aspetta di più da me".