Sneijder omaggia l'ex compagno Pandev. Condò: "Un momento molto commovente"

Le immagini del pasillo riservato dai compagni di squadra a Goran Pandev (oggi la 122esima e ultima presenza in Nazionale) hanno fatto il giro del mondo. Negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato: "È stato un momento commovente, in particolare quando l'ex compagno Wesley Sneijder si è alzato in piedi per applaudirlo. Grande rispetto per Pandev, farà sapere se continuerà a giocare tra qualche giorno".