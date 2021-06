Spagna, Alba: "Situazione Covid incasinata, ma va superata. Voglio ridare la fascia a Busquets"

Jordi Alba, terzino e nuovo capitano della Spagna, ha parlato dei casi di Covid-19 in nazionale (Sergio Busquets e Diego Llorente) in un'intervista ad As: "E' una situazione spiacevole, incasinata, ma dobbiamo superarla. Spero che Busquets e Llorente possano tornare, ma dipende da Luis Enrique. La mia più grande gioia sarebbe restituire la fascia a Sergio, voglio che si riprenda e torni. E' un leader per la nostra nazionale ed è brutto venire qui, ritrovarsi positivo ed essere rimandato a casa".