Spagna, caos liste: ancora nessuna aggiunta ufficiale. Squadra divisa in gruppi e nuovi in bolla

Con Sergio Busquets messo fuori gioco dal Coronavirus la lista di Luis Enrique, che inizialmente aveva presentato solo 24 giocatori al via, sembrava esser stata riempita da Brais Mendez, dopo l'annuncio in anteprima dato dal Celta Vigo sui suoi profili social. Un tweet che però è stato cancellato successivamente dal club galiziano, in quanto ha indotto tutti in errore: Mendez non era il sostituto di Busquets in senso stretto, perché oltre a lui sono stati aggiunti anche Rodrigo Moreno (Villarreal), Pablo Fornals (West Ham) e Carlos Soler (Valencia). Se però è vero che 23 più 4 fa 27, il motivo è presto detto: nessuno di loro al momento è entrato ufficialmente nella lista definitiva, si tratta di una misura precauzionale voluta dal ct in previsione di possibili conseguenze date dalla positività di Busquets. Il gruppo squadra delle Furie Rosse, perciò, è stato suddiviso in gruppi di otto, con i neo-entrati totalmente a parte, in bolla. Oltre a loro si scaldano altri profili, in vista di nuovi cambiamenti. La rosa della Spagna per Euro 2020 è tutt'altro che certa, ma una sicurezza sembra esserci: Sergio Ramos non è nei piani.