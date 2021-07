Spagna eliminata dall'Italia, Sergio Ramos: "Orgoglioso di voi, ci avete fatto emozionare"

Sergio Ramos non è stato convocato per l'Europeo, ma ha comunque commentato l'uscita di scena della Spagna, sconfitta ai rigori dall'Italia ieri a Wembley. "Triste e ingiusto. Non lo credevamo possibile, ma avete fatto emozionare un intero Paese. Orgoglioso della nostra selezione", ha scritto il difensore centrale sul suo account Twitter.