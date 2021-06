Spagna orrenda secondo Van der Vaart, la risposta di Busquets: "Ci ha mancato di rispetto"

Sergio Busquets risponde a Rafael van der Vaart. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Euro 2020 con la Slovacchia, il centrocampista della Spagna ha commentato così le ultime parole dell'ex calciatore olandese sul calcio proposto dalla Roja: "Non mi sorprendono le parole di Van der Vaart, non è il primo e non sarà l'ultimo a dire cose del genere. Mi sembra strano però che un ex giocatore, che ha vissuto situazioni del genere, possa avere tali opinioni... Siamo sempre pronti ad accettare le critiche, ma non le mancanze di rispetto. Certe cose non sono accettabili, soprattutto quando parla un ex calciatore. Ognuno può pensare ciò che vuole, ma certi limiti non si possono oltrepassare".

L'ex Real Madrid, appena pochi giorni fa, ha definito "orrenda" il gioco della Nazionale di Luis Enrique.