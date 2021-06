Van der Vaart duro con la Spagna: "Squadra orrenda, non fanno altro che passarsi la palla"

L'inizio dell'Europeo per la Spagna di Luis Enrique non è stato esaltante e sulla Roja stanno piovendo molte critiche, in particolare per la sterilità offensiva. Un ex del Real Madrid, Rafael van der Vaart, ha parlato alla tv olandese NOS: "La Spagna è orrenda, spero che l'Olanda possa incontrarla. Non fanno altro che passarsi la palla, manca un giocatore che faccia il passaggio decisivo".