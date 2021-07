Spagna, Oyarzabal: "Le critiche venivano da fuori, noi non abbiamo mai dubitato di noi stessi"

E' una Spagna giovane, ma forte, quella che sfiderà l'Italia. Del cambio generazionale e non solo ha parlato Mikel Oyarzabal, intervenuto oggi in conferenza stampa: "Ci sono momenti in cui è giusto che ci sia un cambio del genere. E' logico che ci manchino dei calciatori che hanno dato molto a questa selezione, ma il cambio generazionale è d'obbligo. Nei due Europei in cui ho giocato il livello è stato alto. Critiche? Ditemi voi se sono giuste o sbagliato. Noi, di par nostro, abbiamo sempre saputo di essere un gruppo solido e forte. E l'abbiamo dimostrato. I commenti erano esterni, ognuno è libero di dire ciò che vuole. Noi non abbiamo mai dubitato di noi".