Svezia, capitan Larsson: "Sarà la mia ultima partita con la nazionale? Non ci ho pensato"

Impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Ucraina, che potrebbe essere la sua ultima in nazionale, il capitano svedese Sebastian Larsson risponde così a una domanda ad hoc: “Non ci ho pensato tanto, per fortuna. Non è una cosa a cui dovresti pensare mentre ti prepari a una partita così importante. Non so che rispondere. Siamo contenti di aver vinto il gruppo, a questo punto della competizione non ci sono avversari facili. Abbiamo tanto rispetto per l’Ucraina: se faremo il massimo potremo procedere al prossimo turno”.

Sarà un buon Europeo anche se perderete con l’Ucraina?

“È una domanda che ci porremo domani sera. Dalla mia prospettiva, non mi interessa partecipare a questa discussione al momento”.