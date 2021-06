Svizzera, Petkovic: "Non esistono outsider all'Europeo, ogni risultato va conquistato"

Pari con rammarico per la Svizzera, che si fa raggiungere dal Galles all'esordio nell'Europeo dopo essere passata in vantaggio in avvio di ripresa. Ai microfoni della Federcalcio svizzera, il c.t. Vladimir Petkovic ha commentato così l'incontro: "Siamo stati un po' troppo passivi, non eravamo sufficientemente alti. Gli avversari hanno ottime qualità, hanno rischiato di più dopo essere passati in svantaggio. Non ci sono outsider agli Europei - ha concluso l'ex Lazio -, ogni risultato va elaborato e guadagnato sul campo".