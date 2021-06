Svizzera, Petkovic: "Sommer ha superato le difficoltà, Xhaka ha contrastato grandi avversari"

Il commissario tecnico della Svizzera Vladimir Petkovic ha parlato della sua nazionale nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera: "I nostri giocatori quando arrivano in Nazionale si trasformano perché trovano un ambiente dove stanno volentieri. Sommer ha superato le difficoltà e ora è in buona forma. Il caso di Xhaka lo guardo in maniera positiva: ha imparato a contrastare gli avversari in modi diversi".