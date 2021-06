Tanti rigori sbagliati a Euro 2020? De Boer: "È anomalo, finora visti solo penalty calciati male"

Il difensore Stefan de Vrij e il ct Frank de Boer sono stati interpellati anche sui tanti rigori sbagliati in questo Europeo durante la conferenza stampa alla vigilia della gara con la Macedonia del Nord.

"Non so perché se ne sbaglino così tanti, non credo che ciò sia dovuto al ritorno del pubblico allo stadio. Personalmente, quando inizia la partita, io sono concentrato solo sulla gara. Forse prima e dopo pensi di più ai tifosi, ma durante i rigori non saprei... Non li ho mai tirati!", ha affermato il centrale olandese dell'Inter.

"Finora ho visto esclusivamente rigori calciati male, posso dire solo questo. È una cosa inusuale, magari i tiratori sono stati studiati nei dettagli dall'avversario", gli ha fatto eco il tecnico oranje.

Guarda tutte le loro parole nel video in calce!