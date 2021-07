tmw radio Carnasciali: "Donnarumma miglior portiere al mondo. Jorginho da Pallone d'Oro"

L'ex difensore Daniele Carnasciali, in diretta dal suo beach club a Castiglione della Pescaia, ha così parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "Ieri ero fiducioso perché abbiamo il portiere più forte del mondo in questo momento. Da quando hanno segnato, abbiamo condotto noi il gioco: il pareggio era giustissimo e, oggi, ai rigori abbiamo qualcosa in più delle altre".

Mancava il centravanti?

"Può essere vero, ma in campionato Immobile i gol li fa. Come squadra siamo forti, non c'è il top player. Dicevano che giocavamo contro le squadrette ma alla fine siamo arrivati in fondo, meritando di vincere l'Europeo. Non siamo stati presuntuosi come altri".

Chi incoronerebbe oggi come emblema dell'Europeo?

"Dico Jorginho. Se non dai il Pallone d'Oro a lui, a chi vuoi darlo? Io non vedo nessuno in concorrenza. Immagino che pur di non far vincere un italiano si inventeranno qualsiasi cosa".

Che si aspetta dal Venezia di Zanetti?

"Spero possano salvarsi, ma bisognerà fare i conti con la squadra che potranno allestire. Andare allo stadio con la barca è una cosa unica, sembra sempre di andare in gita".