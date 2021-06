tmw radio Di Gennaro: "Cristiano Ronaldo? Mai stato un problema alla Juventus"

Per parlare di Euro 2020 e Italia a Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex giocatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro. Ecco un estratto dell'intervista: "Un voto sulla stagione di Ronaldo? Mai stato un problema Ronaldo alla Juventus, i gol sono tanti ma la Juve aveva diversi problemi. Non può giocare unica punta, ma già dai tempi del Real Madrid. Per la Juventus è stato un acquisto importante, anche per arrivare alla Champions League. Non si può dire comunque che non è stata una stagione positiva. I problemi erano altri".