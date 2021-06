Turchia, Gunes: "Cerchiamo un miracolo. La partita con l'Italia ci ha fatto perdere fiducia"

vedi letture

Il CT della Turchia, Senol Gunes, è intervenuto in conferenza stampa oggi alla vigilia dell'ultima partita del Gruppo A dell'Europeo, con la Svizzera, analizzando il cammino dei suoi, tutt'altro che positivo: "La partita negativa contro l'Italia ci ha fatto perdere fiducia in noi stessi. Il fatto che il nostro gioco sia stato al di sotto delle nostre aspettative ha influito negativamente sul nostro entusiasmo e coraggio. Sappiamo quanto la gente si aspetti da noi. Siamo consapevoli di averli delusi. Sulla strada per il successo, dobbiamo vedere il fallimento. Siamo in cerca di miracoli. Sarebbe un peccato per noi aver aspettato quattro anni e tornare a casa così presto dal torneo per cui abbiamo lavorato così duramente. È stato molto triste per noi aspettare quattro anni, fare grandi sforzi e poi iniziare il torneo male. Non siamo venuti qui come favoriti, siamo giudicati come le squadre favorite. Nessuna voce di mercato di nessuno dei nostri giocatori si è riflessa nel campo".